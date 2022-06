I titoli sul Torino nella rassegna stampa di martedì 14 giugno: calciomercato e trattative

Tuttosport

-Juric sorride: stanno arrivando i colpi Toro

Tra tecnico e Vagnati contatto continuo: subito Praet, poi…

-Pellegri: il futuro inizia sotto le ali di Ivan e papà

Il centravanti ha tutte le condizioni favorevoli: vietato fallire

-Belotti ai compagni: “Addio, vado via”

Il bomber ha comunicato la sua decisione, senza dire dove andrà

La Gazzetta dello Sport

-Le certezze di Juric. Da Izzo a Rodriguez, il Toro non cambia la super difesa

Bremer pare destinato a partire, ma per il resto solo conferme per un reparto che ha fatto molto bene

–Morto Omolade. Diventò simbolo contro il razzismo

L’ex punta, 39 anni, trovata senza vita. Nel 2001 per lui i compagni del Treviso in campo col volto dipinto di nero. Il cordoglio del Toro con cui debuttò in A