Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: porte aperte al Filadelfia e focus sul mercato, tra entrate e uscite nel club

La Stampa

Vanja, il Napoli ci riprova

Falcone in pole per sostituirlo. Porte aperte al Fila: cori per Baroni e contro Cairo, ovazione per Zapata.

In 2000 al Fila per il primo Toro di Baroni

Manca il sostegno della Maratona, tanti bambini presenti. Oggi partenza per il ritiro a Prato dello Stelvio, si ferma ancora Njie.

Tuttosport

Baroni applaudito, Cairo contestato

Nuova stagione ma il leitmotiv è sempre lo stesso: i 2000 tifosi al Filadelfia hanno intonato cori contro il presidente invitandolo a cedere il Torino. Richiesta all’allenatore: “Portaci in Europa”.

Toro, su Vanja torna il Napoli. Falcone: si può

Il nuovo portiere arriverà solo dopo che il serbo sarà ceduto. Il numero uno del Lecce è in pole.