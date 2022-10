I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 13 ottobre 2022: due giorni al derby della Mole

Tuttosport

-Graziani: “Uscite per primi, siate spietati. Cairo, ti accompagno al supermercato così ci compri un bomber”

“Radonjic, regalaci il derby! Juric come Giagnoni. La Juve è un cinghiale ferito”

– Vanja, vietato sbagliare. Nel derby si gioca tutto

-Da Aina a Djidji e Vojvoda: il Toro lavora su più rinnovi

L’esterno in scadenza nel 2023 come Gemello, Adopo e Edera. E nel ’24 terminerà il contratto di Lukic e del kosovaro

La Gazzetta dello Sport

Pronto alla guida. Ricci si candida, il Toro nel derby può ritrovare il suo leader

Il play si è già rivisto con l’Empoli e Juric ha bisogno della sua qualità