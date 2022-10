I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 14 ottobre 2022: è la vigilia del derby della Mole

Tuttosport

-E adesso chi fa il Gallo?

Nell’ultimo derby a febbraio, Belotti segnò l’1-1. Domani lo sostituisce Sanabria, autore di due gol nel 2021

-Miretti, una vita da derby

Out con il Maccabi è pronto per il Toro

-“Belotti peggio di Bremer”

Bruno: “Col suo gelido silenzio ha ferito i tifosi. Schuurs? Tifo perché diventi il nuovo Gleison

-Gleison, a testa alta!

Sarà accolto dai fischi ma alle critiche ha già risposto: “Per i vostri figli non vorreste il meglio?”

La Gazzetta dello Sport

-Juric e gli intoccabili. Toro, mosse-gol in vista derby. Vlasic-Sanabria sono le certezze

C’è il dubbio Miranchuk-Radonjic. E Pellegri è pronto alla staffetta