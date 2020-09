Torino, la rassegna stampa di oggi 14 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo aspetta rinforzi quando mancano sei giorni alla prima gara ufficiale contro la Fiorentina

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dell’attesa dei rinforzi di Giampaolo, che aspetta dal calciomercato delle risposte prima di tornare in campo. Sabato la prima ufficiale.

Tuttosport: Ciao Rodriguez: ma c’è Torreira!

Salta 2-3 partite: e Giampaolo ha anche il caso Izzo

Trattativa notturna: il Toro ora si avvicina ai 24 milioni richiesti

Improvvisa svolta per il regista dell’Arsenal, Cairo sembra intenzionato ad accelerare per accontentare Giampaolo

La Stampa: Toro, giorni decisivi per Izzo. C’è la Roma in pressing

Cairo deve sfoltire la rosa e monetizzare per poi tentare l’assalto al regista Torreira

La Repubblica: I soldi per Torreira? Da Izzo alla Roma

L’esordio dei granata sabato a Firenze dove non vincono dal 1976. Giampaolo parte con molte incognite e due certezze: Sirigu e Belotti

La Gazzetta dello Sport: Torino a ostacoli

Rodriguez stop, Ansaldi rincorre. Giampaolo lavora sulla sinistra

Corriere Torino: Operazione Firenze

Terzo giro di tamponi al Toro: tutti negativi. Giampaolo può finalmente “accelerare” in vista della gara con la Fiorentina