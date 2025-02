I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: Toro sconfitto a Bologna con un autogol. Elmas subito decisivo

Tuttosport

Follia Toro: come si fa a perdere così?

Il Toro crea e distrugge

“C’è rammarico, meritavamo di più”

Il rimpianto del tecnico per la rocambolesca sconfitta

Vlasic ancora brillante, Coco ancora disattento

A Elmas bastano 3 minuti per far vedere come sta



La Gazzetta dello Sport

Il Toro gioca e segna, ma che beffa l’autogol di Biraghi

Il Bologna vola con super Ndoye