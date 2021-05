La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i guai di Cairo con Blackstone e la partita decisiva contro lo Spezia

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro oggi giocherà una gara importantissima contro lo Spezia: in caso di vittoria, sarà matematicamente salvo. Guai per Cairo: la sentenza Blackstone dà torto al patron granata.

Tuttosport: Mazzata Blackstone. Cairo, ora sono guai

Il Collegio Arbitrale di Milano dà torto al presidente del Torino e a RCS per la vendita del palazzo di via Solferino al Fondo Americano: che adesso a New York può chiedere 600 milioni di risarcimenti

“Toro, reagisci: vinci come noi”

Quelli del 2006: “Coraggio, idee, difesa e testa”

CronacaQui: Toro, Belotti e Sanabria per rialzare la testa. Oggi primo match ball

In caso di vittoria, granata salvi matematicamente

La Repubblica: Toro, a Spezia si gioca l’onore e la salvezza

I granata vogliono riscattare la débacle col Milan e ottenere subito i tre punti che valgono la Serie A

La Gazzetta dello Sport: Il Toro cerca gol

Attacco a secco da cinque turni. Torna la coppia Sanabria-Belotti