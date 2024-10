I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: Toro che pensa alla sfida contro il Cagliari di domenica sera

La Stampa

Il Toro pensa già al Cagliari

È il derby speciale di Nicola

Addio a nonna Peppa

La tifosa granata più longeva d’Italia

Nel ricordo degli Invincibili



La Gazzetta dello Sport

La promessa di Sanabria

“Duvan, nel Toro ai gol ci penserò io come due anni fa”



Tuttosport

Un nuovo Ché per il Toro

“Tonny, ora cambia e credi in te stesso”

L’ex bomber granata Schwoch giudica l’attacco del Toro

Rui Costa: “Dentro di noi la luce del Grande Torino”