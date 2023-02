I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 16 febbraio 2023: lunedì il match contro la Cremonese

Tuttosport

-Mantra Juric: “Cancelliamo la Juve”

Il tecnico ripete ai giocatori di concentrare le energie solo sulla Cremonese, soltanto dopo si penserà al derby

-E al Fila per la prima volta si contesta l’allenatore

Gli striscioni contro la chiusura sono la spia di un malumore inedito

-“Con Ivan motivati e compatti”

Cairo, prove di rinnovo: “Finora abbiamo fatto un buon percorso”

La Gazzetta dello Sport

Nuova occasione. Linetty corre, Radonjic scalpita. Il Toro con due carte in più

A Cremona entrambi protagonisti all’andata: lunedì sera il polacco può tornare in regia, il serbo cerca il rilancio