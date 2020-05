Torino, la rassegna stampa di oggi 16 maggio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Vagnati comincia a lavorare per la rivoluzione granata. Primo nodo: capitan Belotti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Vagnati abbia iniziato a lavorare per rivoluzionare la squadra. Il primo pensiero che lo riguarda è per Andrea Belotti: il capitano e il suo futuro in bilico.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Rivoluzione: tifosi in ansia per Belotti

Vagnati “scopre” il Gallo: faccia a faccia per il presente e poi sul mercato. Cairo e quel rinnovo fermo al 2022

Il Toro torna squadra!

Longo ritrova anche Verdi e Baselli: salvo nuove disposizioni, da lunedì lavorerà con tutti disponibili

La Stampa: “Litigati con Vagnati per il cerchietto. È loquace e vero”

Patrizio Sala. L’ex granata ha allenato alla Biellese il nuovo ds del Toro

CronacaQui: Salvezza e stipendi. Vagnati, primi nodi

Intanto al Fila si sono rivisti Verdi e Baselli

La Gazzetta dello Sport: Vagnati in missione per scoprire il Toro

Il neo dt si è diviso tra Fila e la sede: molti i colloqui, a cominciare da Longo

Corriere Torino: Verdi e Baselli al lavoro, domani prima pausa