La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le ultime in vista della partita contro la Roma e il rinnovo di Belotti

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo, ascolta Graziani!

Non vendere Belotti e rifare un Toro vero

Nicola recupera Baselli, ha la tentazione Nkoulou e recupera l’arma Singo

Il centrocampista torna in gruppo: sarà convocato. Il camerunese è guarito ma è fermo da troppo tempo: in difesa resta pronto Buongiorno. L’ivoriano scalpita

CronacaQui: Toro, Belotti scatenato se vede giallorosso… Sanabria, rabbia da ex

La Gazzetta dello Sport: Sterzata Toro

Meno muscoli e più… Verdi. Ballottaggio Lukic-Rincon

La Repubblica: Toro blindato, in difesa torna Nkoulou