La rassegna stampa del 17 febbraio 2022: ecco i titoli dei quotidiani sul Torino, alla vigilia del derby

Tuttosport

Capello gioca il derby: “Vlahovic, ora fai come Ibra! Forza Belotti!”

“Dusan mi ricorda il giovane Zlatan, a cui dissi: pensa a migliorare la tecnica, il resto ce l’hai tutto. Il Gallo risorga come la Goggia”

Belotti tenta il sorpasso

Sanabria favorito per giocare dall’inizio, ma il Gallo non si dà per vinto, forte anche del rientro positivo col Venezia

E’ Ivan il temibile

Juric da sempre l’anti-Juve – Con Genoa e Verona ha battuto i bianconeri e pareggiato tre volte, grazie a un calcio aggressivo

La Gazzetta dello Sport

Il derby si fa in quattro duelli

La lotta Vlahovic-Bremer, gli incroci a centrocampo: Juve-Toro senza respiro

La Stampa

Bello e sfortunato contro le big: Juric studia la mossa giusta

Con le grandi i granata hanno perso troppi punti pur giocando alla pari