La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: con un punto, granata salvi. Poi si programma la prossima stagione

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro di Nicola abbia un’occasione d’oro con la Lazio: con un punto, raggiungerà la salvezza. Dopodiché, si dovrà pensare al futuro: come organizzare la prossima stagione.

Tuttosport: Che chance: basta un punto. Lotito & gli Inzaghi, trappola salvezza

Il Torino ringrazia il Crotone: ma Cairo è nel mirino di tutti. E Pippo “chiama” Simone

Nicola, l’ombra Juric e gli “emotivi” in ritiro

Ormai impossibile il rinnovo automatico anche in caso di salvezza, il tecnico sfida sempre più il fantasma del croato e trova un compromesso con la squadra in tilt

La Repubblica: Toro, la salvezza a un punto. Basta un pari con la Lazio

Il recupero in extremis del Crotone con il Benevento regala una chance in più agli uomini di Nicola. Granata in ritiro da ieri sera: domani all’Olimpico rilancio di Sanabria dall’inizio al fianco di Belotti

La Gazzetta dello Sport: Toro, serve un punto

Più testa e calma. Nicola dà la carica e anticipa il ritiro