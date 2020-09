Torino, la rassegna stampa di oggi 19 settembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo carica il Toro per la prima di campionato, oggi l’esordio a Firenze con tante incognite

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Marco Giampaolo stia preparando il Toro alla prima di campionato. Oggi saranno proprio i granata ad aprire a Firenze la Serie A.

Tuttosport: Giampaolo, sono parole da Toro

“Cominciare bene, risultati col gioco. No alibi e proclami”

Torreira col rischio. Per Ferrari 8 milioni

Dopo le voci su Roma e Milan, per il regista sondaggi anche dall’Atletico Madrid. Nuova offerta per il difensore. Ma il Sassuolo non fa sconti: pretende 12 milioni

CronacaQui: Giampaolo suona la carica: “Portiamo a casa il risultato”

La Gazzetta dello Sport: La doppia missione del Gallo: gol e pressing per gioire col Toro

Alla sesta stagione in granata, il capitano ci tiene a centrare il traguardo: l’Europa. Giampaolo gli chiede anche corsa e impegno, lui non si è mai risparmiato

La Repubblica: Giampaolo: “Toro, a Firenze voglio risultato e identità”