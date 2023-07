I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 20 luglio: il mercato e il lavoro a Pinzolo

Tuttosport

-Juric: telefono bollente sull’asse partenze-arrivi

Il tecnico è preoccupato dalle possibili uscite e fin qui dai mancati arrivi dei rinforzi necessari

-Gineitis: sinistro magico e punizioni all’incrocio

Il lituano non sbaglia un colpo, Juric al terzo centro consecutivo gli corre incontro e lo abbraccia Pinzolo: il centrocampista si sta guadagnando la conferma

–Tameze vola verso il Toro

Il procuratore sbarca in Italia con la volontà di chiudere a breve e portare il giocatore da Juric

La Gazzetta dello Sport

Scatta Karamoh. “Il segreto del Toro sarà la continuità. C’è un mix perfetto per crescere ancora”

Il franco-ivoriano già protagonista:«Quasi tutti i calciatori dell’anno scorso sono rimasti, sarà il nostro punto di forza»