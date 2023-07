I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 21 luglio 2023: mercato e preparazione a Pinzolo, stasera la presentazione

Tuttosport

-Tameze preso, ma adesso “balla” Ricci

Contratto firmato Fusi: «È maturo e ora è da Toro»

-Samuele, la Lazio aumenta l’offerta La pista Soumaré

Ricci per il Torino vale almeno 25 milioni ed è atteso a Pinzolo domani

–Bellanova scatta già poi canta «felicità»

“Rito di iniziazione” in hotel: Raoul obbligato a esibire le sue qualità canore, come tutti i nuovi acquisti Primo allenamento nel Toro: «Evviva, non vedevo l’ora»

La Gazzetta dello Sport

Ilic è già brillante, Pellegri esplosivo. E che scatti Seck

In 8 corrono più di 10.000 metri a seduta, in sette sopra i 9000. Pietro tra i migliori