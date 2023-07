I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 24 luglio 2023: il mercato e il ritiro a Pinzolo

Tuttosport

-Ricci ai tifosi: «Resto» Ma Lotito alza l’offerta

Contatti con Cairo: oltre 20 milioni più bonus. Già previsti nuovi incontri Il patron laziale conta di chiudere sotto i 25, il granata ne vorrebbe 30

–«Diventerò presto Ivan il Cattivo!»

«Juric mi ripete di essere molto più feroce: “la gamba forte”, la chiama E poi devo segnare su punizione: le tirerò io, mi sto esercitando tanto»

-Savva, il folletto arrivato gratis «Impara al volo»

Juric: «Mi piace, capisce le cose in fretta».

La Gazzetta dello Sport

Energia Tameze. Toro, rinforzo a centrocampo. Cairo sicuro: “Calciatore e persona top”

L’ex Verona ha firmato un triennaleÈ il giocatore richiesto da Juric:in mezzo può coprire più posizioni

-Ilic: “Un solo obiettivo: il salto di qualità vale per me e per la squadra”

Il regista del Toro:«Juric ci dice di avere “gamba forte”per alzare l’asticella»