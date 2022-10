I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, a due giorni dalla partita di Udine

Tuttosport

L’armistizio di Juric (fino alla prossima bordata)

Colloqui con Cairo e Vagnati, il caso derby è rientrato

Papà Sottil: “Sì, per mio figlio sarebbe un sogno allenare il Toro”

Claudio, padre del tecnico dell’Udinese: “E’ nel suo destino, dopo il vivaio e la Coppa vinta col Mondo”

–“Vediamo se mi fai gol”

Milinkovic-Savic torna sul luogo del delitto: a Udine visse il momento più difficile nel Toro lo scorso febbraio

La Gazzetta dello Sport

Le frecce granata. Aina in sorpasso, crescita Vojvoda. Juric chiede di più per lanciare il Toro

Un mix di corsa e assist in vista di Udine Per Mergim clausola per il rinnovo al 2025