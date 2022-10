I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 ottobre 2022: dopo la Coppa Italia c’è l’Udinese

Tuttosport

-Toro: a Udine il gioco delle parti. Le chiavi di Pietro per aprire le porte. Pellegri, prima svolta

La nuova rete in Coppa Italia, i problemi fisici di Sanabria: domenica in campionato alla prova del 9

-E con Miranchuk prove di un attacco mai visto

-Finalmente Vojvoda! Juric ritrova gli assist

Lazaro piace, Aina cresce ma il kosovaro rimane il valore aggiunto sulle fasce. Con Cremonese, Lecce e Cittadella ha sfornato tre passaggi per altrettanti gol

-La legge di Schuurs. Meno soldi e una parola sola

L’olandese, in Coppa al primo gol in Italia, per il Toro ha rinunciato a offerte superiori e detto un difficile no

La Gazzetta dello Sport

Ripartenza Pellegri. Il Toro se lo gode e Juric ci crede. “E’ un nuovo inizio”

Dopo i tanti infortuni, l’attaccante si è sbloccato col Cittadella e ora cerca continuità “Più gioco, più segno”