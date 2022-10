I titoli sul Torino nella rassegna stampa di mercoledì 19 ottobre, all’indomani della vittoria in Coppa Italia sul Cittadella

Tuttosport

-Toro, 4 sigilli anti crisi

Radonjic: la liberazione. E arrivano gol a valanga

-Tutti quegli abbracci per Juric. Pellegri: “Ci ha sbloccato lui”

“Usciamo da un momento difficile”. Juric: “La rete gli darà più fiducia e forza”

-Al Fila? I vigili del fuoco

Il Torino non apre il cortile in attesa di un permesso, che è scaduto. I tifosi nel Cda: “Ma dopo basta scuse”

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro ritrova l’attacco. Prima Radonjic-Pellegri, poi i granata dilagano. In premio la sfida al Milan

Contro il Cittadella gli uomini di Juric si sbloccano e si prendono gli ottavi. Poker chiuso da Schuurs e Zima

-Juric: “Che reazione dopo il derby. A San Siro diventa bello…”

La ricetta del croato: “Dobbiamo stare sempre molto concentrati Pellegri? Ho grande fiducia in lui”

La Repubblica

Il Toro ritrova la vittoria 4-0 al Cittadella agli ottavi c’è il Milan

