I titoli sul Torino nella rassegna stampa di martedì 18 ottobre 2022: è il giorno della Coppa Italia a 72 ore dal derby perso

Tuttosport

-Toro, la Coppa per dare un segnale. Juric: “Non cediamo alla rassegnazione”. Prevendita penosa

Il tecnico dopo lo sfogo nel derby: “Dobbiamo reagire”. Venduti appena 2 mila biglietti

-Riecco titolari Buongiorno e Zima, Pellegri prima punta, dietro Seck

Il Toro si darà al turnover

-Quando cambierà la musica?

In 17 anni di Cairo solo tre volte il Toro ha raggiunto i quarti di Coppa Italia. Un trend mortificante, come i derby

La Gazzetta dello Sport

Serve un Toro furioso. Juric alla carica: vincere e basta! Fiducia a Pellegri per ritrovare il gol

Squadra in silenzio a caccia di riscatto. Il presidente Cairo: «Noi siamo già pronti a ripartire»