I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 17 ottobre: è già vigilia di Coppa Italia

Tuttosport

Caccia alla punta. Torna l’idea Petagna A Monza non è titolare. Seguito anche Boving

Piace il giovane danese dello Sturm Graz che ha fatto 2 gol alla Lazio: potrebbe rappresentare un investimento per il futuro, costa 2,5 milioni

-Juric è snaturato. Resta tecnico del Toro ma non lo sente “suo”

«Non batterò più i pugni»: è la frase che certifica l’ennesimo fallimento di Cairo, colpevole di aver costruito una rosa largamente incompleta

-Ricci-Vojvoda: la ripartenza

-Non c’è proprio niente da ridere: più rispetto per il Toro e i suoi tifosi

Andare a cena con il ct Stojkovic e i compagni di nazionale (juventini) ci può stare: però Milinkovic-Savic, Radonjic e Lukic felici dopo il derby… era il caso?

La Gazzetta dello Sport

-Rivoglio il mio Toro. Squadra a rapporto, Juric volta pagina: studia la ripartenza

ieri un brusco richiamo alla realtà più che una strigliata dai toni esasperati. Ecco tutti i temi toccati dal tecnico