I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 ottobre 2022: è il giorno dopo il derby

Tuttosport

–Zampata Vlahovic, la Juve si rialza. Il serbo decisivo, Toro inesistente senza attaccanti

Senza gioco né coraggio, più volte salvati da Milinkovic, i granata rianimano Allegri

-Juric: “Alleno e stop”

“Non so che farò a maggio”

-Vanja si lamenta: “Perché questo tifo solo nel derby?”

-Attacco penoso: fino a quando?

Cairo e Vagnati a gennaio devono prendere una prima punta di spessore

La Gazzetta dello Sport

-Vlahovic uomo derby, Toro ok

Colpo di Dusan, la Juve si rialza. Ma i granata sbagliano troppo

-I rimpianti di Juric. Il tecnico granata: “Toro alla pari ma troppi errori, è solo colpa mia se non cresciamo”

Il tecnico: “Senza i nostri regali un finale diverso. La piazza vuole qualcosa in più, ma non riesco a far fare il passo ulteriore”

La rassegna stampa sul Torino