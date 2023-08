I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 22 agosto: ieri l’esordio in A col Cagliari

Tuttosport

–Cairo subito la punta. Toro spento: il Cagliari merita il pari

Ranieri imbriglia Juric: il campionato comincia con gli stessi limiti della passata stagione. Discreto primo tempo, ma nella ripresa granata inesistenti

–«Radonjic? Nella sua testa entro ed esco»

Juric: «Mai allenato uno così, però è un artista particolare… Sanabria farà una grandissima stagione»

–Barrow, bastano 8 milioni E Marotta libera Correa

Dopo la partita lungo summit tra Cairo, Vagnati e Juric. Il Bologna riduce le pretese per il gambiano. L’ad dell’Inter: «Joaquín vuole più spazio»

La Gazzetta dello Sport

Pochi tiri, tanto pressing. I granata partono forte ma il Cagliari non molla

Il tecnico dei sardi imbriglia le qualità degli uomini di Juric. Il risultato resta bloccato, nonostante i cambi in corsa dei due allenatori