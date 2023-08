I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 23 agosto: le parole di Cairo in vista del Milan

Tuttosport -Toro: Miranchuk+Barrow Dopo l’arrivo di Lazaro manca ancora un terzino destro: granata su Zanoli -Avanti con i rinforzi, ma non basteranno. Servono idee nuove Col Cagliari stessa prevedibilità dello scorso anno in casa. Tanti passaggi, però arrivata a sedici metri la manovra si spegne. Juric deve trovare il modo di scatenare la fantasia malgrado i limiti. -La freccia è ritornata. Il Toro riabbraccia Lazaro L’austriaco ieri ha effettuato le visite mediche. Per lui un contratto quadriennale. Sabato sera sarà tra i convocati per la trasferta di Milano. La Gazzetta dello Sport -La linea di Cairo “I big restano, mai voluto cederli. Col Milan ci sarà un Toro pimpante”.