I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 26 agosto: stasera la sfida al Milan a San Siro

Tuttosport

-«Lavoro per il gol ma serve un aiuto anche dal mercato». Juric studia nuove soluzioni e aspetta il colpo in attacco

«Il rinnovo? C’è molto da fare e anche io dovrò convincere il club»

– Radonjic: nuova chance a San Siro

Il serbo favorito su Karamoh per appoggiare Sanabria in attacco

-Due mercati all’opposto

Il Toro ha scelto la continuità per migliorare il progetto con Juric I l Milan ha cambiato tutto anche a livello dirigenziale. Il Milan ha venduto Tonali per finanziare un’autentica rivoluzione Il Toro per adesso ha risposto no a tutte le offerte per i suoi gioielli

La Gazzetta dello Sport

Ricci riferimento del nuovo Toro. Gioventù e qualità al servizio di Juric

L’allenatore ha cambiato la squadra,punta su palleggio e tecnica della mediana, meno su fisico e pressing. L’azzurro è il faro