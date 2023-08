I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 29 agosto: domenica la sfida al Genoa

Tuttosport

-Barrow caldo, Origi un’idea. Boadu: è lotta con il Bologna

Al Toro servirebbero sia un centravanti sia un fantasista, ma difficilmente arriveranno entrambi: il ventaglio delle soluzioni per il giocatore che possa ricoprire i due ruoli si amplia

–Trovato l’accordo tra Toro e Atalanta Soppy pronto al sì

Il terzino nerazzurro vorrebbe la Ligue 1, ma il tempo stringe Ilkhan in prestito al Basaksehir Accelerata per l’esterno che completerà il reparto

Serve un altro Radonjic per meritare quel 10

Le sue qualità sono fuori discussione, tuttavia il trequartista fatica a essere incisivo e a prendersi il Toro sulle spalle come gli chiede l’allenatore

La Gazzetta dello Sport

E’ l’ora di Tameze. Il Toro cambia pelle, più forza in mezzo. Adrien tuttofare pronto per Juric

Il francese adesso sta ritrovando la condizione. Può rendersi utile coprendo almeno due ruoli