I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 30 agosto: ancora due giorni di mercato, domenica la sfida al Genoa

La Gazzetta dello Sport

-Occasione Pellegri. Toro, Sanabria out: Pietro in attacco contro il suo Genoa

L’infortunio del centravanti offre una chance prezios aal giovane talento contro la squadra che l’ha lanciato

-Colpo granata, il georgiano Sazonov è vicino

Tuttosport

Il Toro si vende un pezzo di futuro

C’è l’ok tra i club: il centrale all’Atalanta per 17 milioni più Zapata e il prestito di Soppy. Manca l’accordo con i giocatori. Ancora ieri sera Ale si è allenato al Fila

-Sanabria: niente Genoa

Juric spera di riavere il paraguaiano dopo la sosta

– La sorpresa georgiana per la difesa: ecco Sazonov

Classe 2002, è alto 1 e 94 e arriva dalla Dinamo Mosca per 3 milioni: firma fino al ’27 Possibile anche il prestito di Tanganga dal Tottenham. Per la fascia spunta Baku