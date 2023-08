I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 31 agosto: penultimo giorno di mercato, intanto il Toro prepara la sfida al Genoa

Tuttosport

-Arrivano Zapata e Soppy Buongiorno riflette sulla Dea

Non è ancora finita la trattativa che può sconvolgere il mercato granata. Il francese in prestito: stessa ipotesi per il trequartista russo. Summit nella notte tra l’agente di Ale e il dt nerazzurro D’Amico

– Quella lunga telefonata dentro il Fila

In campo, la cena con i compagni e poi al cellulare: senza un sorriso. Buongiorno si è allenato ancora con Juric

La Gazzetta dello Sport

Il Toro cambia faccia. Ricci play, Ilic mezzala. Juric pensa al 3-5-2 per tornare a correre

La Stampa

Il pm ultrà

Il magistrato di Torino Bucarelli indagato dalla procura di Milano: è accusato di aver depistato le indagini sul granata debba Seck