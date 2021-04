La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dalla tabella salvezza al crack Mandragora, tutti i titoli

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia crescendo molto in queste ultime giornate: merito non solo di Nicola, ma anche degli interpreti, tra cui spicca il nome di Rolando Mandragora. Prime ipotesi di tabella salvezza.

Tuttosport: Toro: almeno 8 punti. Meglio se 10

Corsa salvezza: Lazio e Benevento, finale coi brivid?

Sì, Sirigu negativo! Torna con il Napoli, è un rinforzo chiave

Stamane visita all’Istituto di Medicina dello Sport per l’idoneità agonistica, poi l’allenamento. Quella papera di Milinkovic-Savic

La Stampa: Mandragora anima da leader. Regia e gol d’autore per il Toro

A Bologna la magia del ragazzo che sente la maglia granata addosso

CronacaQui: I gol di Mandragora per la salvezza Toro. E Sirigu para il covid

La Gazzetta dello Sport: Il gioiello del Toro

Gol capolavoro, grande regia. Mandragora corre anche per l’azzurro

Corriere Torino: Toro, la lunga corsa

Situazione sempre delicata, ma là dietro oggi nessuno viaggia con la continuità di Belotti e compagni: 11 punti nelle ultime 6 giornate