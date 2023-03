I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 23 marzo 2023: Toro al lavoro senza i Nazionali

Tuttosport

«Caro Ivan entro un mese dicci se resti oppure no»

Accordo tra Cairo, Vagnati, Juric e il suo agente: risposta da dare al massimo a fine aprile. Alternative per il Toro: Dionisi e Zanetti

–La scossa di Pellegri per l’Europa

L’ultima partita il 6 novembre. Adesso è pronto: con il suo rientro crescono le ambizioni del Torino

Quelle lettere granata che narrano un’epoca

I contratti dei “giuocatori di palla da calcio”, i rapporti con le società “consorelle”, i comunicati per i treni speciali, il carteggio coi pompieri

La Gazzetta dello Sport

Toro, ricetta fantasia. Miranchuk-Karamoh, Juric ha trovato l’asse di equilibrio

Il primo è la certezza, l’altro la sorpresaAlla ripresa il tecnico potrà averli entrambi