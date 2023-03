I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 marzo 2023: oggi la ripresa degli allenamenti dopo il ko col Napoli

Tuttosport

«Ecco come togliere l’ipoteca»

Sbriglio: «Subito la perizia dell’Agenzia delle Entrate sul valore dello stadio. Una legge del 2022 può aiutare il Toro e il Comune a velocizzare la compravendita»

Cairo: «Cresciamo con le piccole»

Il patron: «dobbiamo fare meglio nelle gare apparentemente più facili»

Radonjic fino al 2026 Singo tratta: e gli altri?

Ci sono 5 giocatori in scadenza, altri 6 nel 2024. E 5 prestiti di cui 3 considerati indispensabili da Juric: Miranchuk, Vlasic e Lazaro

La Gazzetta dello Sport

Toro del nuovo Mondo. Rivelazione Gravillon, fisico corsa e grinta per convincere Juric

Il difensore di Guadalupa è in prestito da gennaio e sta crescendo a vista d’occhio

La rassegna stampa sul Torino