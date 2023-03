I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 21 marzo: due giorni fa la sconfitta col Napoli, domani la ripresa al Fila

Tuttosport

«Cittadella granata: sì, presto»

Lo Russo: «Con Cairo si è parlato di stadio, Fila e Robaldo. Io e la giunta ci teniamo a costruire le condizioni affinché il Torino possa procedere»

–Via l’ipoteca: come? Ecco i passi da fare

Soltanto “liberando” lo stadio si potrà programmarne la cessione dal Comune alla società granata. Nuovi consulti con l’avvocatura, poi il vertice con l’Agenzia delle Entrate

-«Covid, abbonati da risarcire»

La società granata ha 60 giorni di tempo per il ricorso in Cassazione

La Gazzetta dello Sport

Toro, progetto sprint. Dimenticare subito il Napoli: così Juric punta a un grande finale

Quattro chiavi per ripartire dopo la sosta: il tecnico granata vuole due mesi a tutto gas