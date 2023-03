I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 20 marzo: ieri il ko col Napoli allo stadio Grande Torino

Tuttosport

-Napoli, altro capolavoro Toro schiantato

I granata sbagliano su tutte e quattro le reti e convincono solo per 20’. Palo di Sanabria

–“Brutto subire uno stadio così”

Juric: “Differenza enorme. S’è vista tutta”

-Stadio Grande Torino? No, questo è il Maradona!

Ovazioni continue per Osimhen e Kim. E tutti vogliono la maglia di Kvara

La Gazzetta dello Sport

-Napoli la grande bellezza. Furia Osimhen e il genio Kvara. Scudetto più vicino, il Toro si arrende

Gol e gioco: gli azzurri a 30 vittorie stagionali Il vantaggio sulla Lazio seconda è di 19 puntiI granata bene per un tempo ma troppi errori

– Juric: “Troppi errori, una partita utile per crescere”

“Troppi errori, una partita utile per crescere