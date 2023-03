I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 24 marzo 2023: pausa per gli impegni delle Nazionali

Tuttosport

-La Premier vuole Schuurs Il Liverpool: 50 milioni

Klopp aveva chiesto ai dirigenti dei Reds di acquistarlo già nel 2020: l’Ajax disse no Forte interesse pure da parte di Manchester United e Tottenham. Ma occhio al Psg

–Vagnati in pressing su Juric

Dialogo costante tra il direttore tecnico del Torino e l’allenatore: il progetto deve continuare Promessa la punta (Nzola). L’idea di confermare Miranchuk e Lazaro. Oltre 30 minuti di colloquio serrato prima di ogni allenamento

-Miranchuk-Karamoh Per la volata finale servono invenzioni

Il russo e il franco-ivoriano al Fila con Sanabria e Pellegri: la sosta è preziosa per guarire bene

La Gazzetta dello Sport

-Toro internazionale. Da Linetty a Ilic, numeri da top club. Sono 14 i granata in giro per il mondo

Con Miranchuk, infortunato, sarebbero stati 15. Vlasic stella croata, l’azzurro premia Buongiorno, Ricci con l’Under 21