I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 25 marzo 2023: pausa per le Nazionali

Tuttosport

-Juric in bilico? Zanetti in ascesa

L’allenatore dell’Empoli, ex giocatore di Cairo, è un pallino del presidente Piace anche Dionisi, ma il Sassuolo vuole blindarlo: la pista è complicata

–Vagnati con Adopo

Obiettivo rinnovo Dopo il prolungamento di Gineitis. Il Toro non vuole perdere gratis un altro ragazzo utile per il futuro

–Svolta Toro. Sanabria, meno corse per segnare

Intanto una storia strappacuore arriva dalla Costa d’Avorio: Singo regala un assist-gol ad Haller, al rientro in nazionale dopo il cancro

La Gazzetta dello Sport

Nelle mani di Milinkovic. Il gigante del Toro cresce ancora e ha convinto tutti. Il rinnovo è pronto

Il portierone nell’ultimo anno si è alzato di un altro cm, ora è alto 2.03. Prolungherà di due anni: fino al 2026