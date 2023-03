I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 28 marzo 2023: lunedì la ripresa col Sassuolo

Tuttosport

–Nuovo Toro: prime scelte

Definito lo zoccolo duro da confermare, a meno di super offerte per Schuurs e Singo. L’obiettivo è anche favorire la permanenza di Juric

–Museo Toro al Filadelfia Finalmente!

Il Cda della Fondazione avvia l’iter. Beccaria: «L’obiettivo è inaugurarlo nel 2026 per i 100 anni del Fila»

–«Noi, belli e sfrontati per un sogno unico»

Quarant’anni fa il derby vinto per 3-2 con 3 gol in 3 minuti e 40 secondi Bonesso: «La corsa sotto la curva in visibilio. Bersellini e il dito al cielo»

La Gazzetta dello Sport

Nel cuore del Toro. Buongiorno boom, fra granata e Italia il club di punta. Il futuro è già suo

Per Juric è diventato un uomo cardine e lui cresce allenandosi più degli altri