I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 marzo: lunedì la sfida al Sassuolo

Tuttosport

Toro , il piano per la volata

Juric punta a restare aggrappato al settimo posto nelle prossime cinque giornate, per poi sfruttare il calendario sulla carta favorevole

Lazaro, nuovo look Cambia procuratore e prepara il rientro

Altri intermediari per Vagnati nell’affare per il riscatto dell’austriaco di proprietà interista

Filadelfia, via ai lavori della tribuna storica

Si comincia tra qualche giorno: a metà giugno saranno terminati Cereser: «Necessario attendere la chiusura degli altri cantieri»

La Gazzetta dello Sport

Il raddoppio di Ricci. Leader nell’Under, il regista è pronto a trascinare il Toro

La crescita del centrocampista è importante per Juric che punta sulla sua qualità per un bel finale di stagione

La Stampa

Toro, rosa completa e buon umore: le basi per ripartire

A Sassuolo Juric avrà anche Pellegri e Karamoh