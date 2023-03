I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 30 marzo 2023: i Nazionali con Juric, lunedì il Sassuolo

Tuttosport

Toro, il nuovo obiettivo è Füllkrug

È il capocannoniere della Bundesliga. In nazionale ha segnato 6 gol in 6 partite. Gioca nel Werder con Ducksch, altro nome accostato ai granata

–Radonjic abbonato agli esami

Nell’ultima trasferta, a Lecce è stato decisivo. Juric si aspetta un’altra prova di maturità

-Toro, questa volta è un test durissimo

Quarta sfida al Viareggio, bilancio in parità. Attesa per il bomber Corona

La Gazzetta dello Sport

Toro, riecco Lazaro. Di nuovo in gruppo dopo l’infortunio. Un’arma in più per la volata

L’austriaco era fuori dall’8 gennaio Juric felice di rivedere la sua freccia che potrà servirgli sulle due fasce