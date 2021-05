La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ultima partita stagionale, pari col Benevento. Ora si cambia

Tuttosport: Toro, fine pena mai. Sì, è tutto da rifare

Non batte nemmeno il Benevento già in B e arrivato in pullman. Il problema non è psicologico, ma strutturale. Addio a Belotti?

Il futuro è di Juric. Preintesa: offerti 2 milioni all’anno

Dopo il summit svelato da Tuttosport tra Cairo e il tecnico, subito decollate le trattative per il contratto: sabato vertice tra Vagnati e l’agente del croato, che deve liberarsi da Verona

La Stampa: Per il Toro chiusura al rallentatore. Cairo sprinta su Juric

Pari col Benevento. Offerti 2 milioni al tecnico del Verona tentato dal Cagliari

La Repubblica: Salvezza grazie a Belotti, Sirigu e mister Nicola

Tutti gli acquisti estivi si sono rivelati un flop. L’innesto invernale di Sanabria ha funzionato

La Gazzetta dello Sport: Toro, punto finale

Vantaggio granata con Bremer. Orgoglio Benevento: è pari

Corriere Torino: Toro, punto a capo

Più fatica che motivazioni, il Toro non piega il Benevento ma festeggia super Bremer. E da oggi scatta la ricostruzione