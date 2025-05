I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, lunedì 19 maggio 2025: focus sull’ultima partita di campionato

La Gazzetta dello Sport

Il progetto di Cairo

“Uno stadio del Toro?” La cosa ci interessa, servono i passi giusti

Elmas recuperato verso la Roma

Tuttosport

Cairo: “Disponibilissimo a vendere il Torino se…”

Al festival di Dogliani un tifoso lo contesta, il patron: “Bisogna trovare qualcuno che abbia la capacità per fare meglio di me. Da 20 anni sono al Toro: più di così cosa posso fare?”

Ricci, un addio da 30 milioni

È quanto lo valuta il Toro senza i bonus. Da un capitano all’altro: anche Belotti salutò con la Roma

Lazaro: digiuno infinito. Senza gol da 1500 giorni

L’ultima gioia per il jolly di Vanoli risale al 21 aprile del 2021 quando giocava in Bundesliga. In granata quindici assist

La Stampa

“Più di così che cosa posso fare al Toro?” Cairo replica ai tifosi

Il presidente granata a tutto campo sul suo futuro: “Disponibile a cedere, ma solo a chi farà meglio”