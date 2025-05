I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, lunedì 26 maggio 2025: focus sull’ultima partita di campionato

La Gazzetta dello Sport

Il bilancio di Cairo

“Sono deluso da questo finale e da Vanoli”

Dal 21 dicembre Maripan presente per tutti i 90 minuti

Tuttosport

Toro, è finita per fortuna. Roma, è solo Europa League

I granata completano un finale disastroso (una vittoria in 9 gare) perdendo anche contro i giallorossi. Ranieri per alcuni minuti in Champions, ma alla fine il 2-0 vale il 5° posto: reti di Paredes e Saelemaekers.

“Sono deluso, pure Vanoli da valutare”

Cairo: “La squadra l’ha voluta lui. Non posso essere colpevole soltanto io. Mercoledì vedremo”

Vanja via? In ballo c’è anche Jardim

Dal Brasile rivelano i sondaggi per il portiere del Vasco Da Gama

Dembelé pasticcia, Elmas inesistente, Soulé è micidiale

Deludono anche Lazaro e Biraghi: Toro travolto sulle corsie esterne, Saelemaekers regala spettacolo

Corriere Torino

L’ultima notte del Toro

La squadra di Vanoli è ordinata ma non riesce a frenare la Roma. Cairo: “Più che invocare la storia, tocca fare le cose sul campo”.

Perciun con il carattere, Adams si ferma a 9 in A

Vlasic verticalizza ma non basta. Esordio Gabellini