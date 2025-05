I titoli dei principali quotidiani sul Torino: la ricerca del sostituto di Vanoli, i retroscena sull’allenatore e le parole di Vlasic

La Gazzetta dello Sport

La frenata del Toro. Da marzo era già svuotato, Vanoli si è perso per strada

Il finale deludente con la squadra in vacanza da mesi. Impietoso il confronto con il ritmo Ventura nel 2013-2014

Ieri al Filadelfia il rompete le righe. Allenamenti finiti

In mattinata il direttore tecnico Davide Vagnati e il tecnico Paolo Vanoli hanno radunato i calciatori, gli staffi e i collaboratoti per il congedo dell’annata

Tuttosport

Cairo e il suo Toro flop. Vanoli verso l’esonero

Da Gattuso a Gilardino, da Tedesco al sogno Farioli: le ipotesi per la successione

Cairo: Vanoli verso l’esonero

Gattuso piace da anni al presidente e fu a un passo dal Toro nel 2023. Seguito anche Gilardino, contattato nel 2024. Il club granata in coda dietro alla Roma per Farioli. Altra pista “estera”: Tedesco ex ct del Belgio

I giocatori al Fila stanno col tecnico. E sperano ancora

C’era anche Vagnati con Moretti. I compiti per le vacanze. Il Palermo pensa all’allenatore granata, ora

Vanoli era un pallino solo di Vagnati

Il retroscena | Cairo voleva Italiano. In alternativa, Gilardino o Palladino

Vlasic c’è: almeno. Niksi non partecipa alla rivoluzione

«Ci saranno tanti cambiamenti ma io resto: mi piace la squadra e mi piacciono i tifosi granata».

Schuurs a settembre?

L’olandese annuncia che il ginocchio sta meglio e che tra settembre e ottobre potrà riprendere l’attività

La coppia insolita: Milinkovic Savic con Emanuele

Il bimbo adottato da mezza Serie A: «Vanja mi aveva detto che saremmo entrati insieme e contro la Roma è successo».