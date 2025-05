I titoli dei principali quotidiani sulla squadra granata: salgono le quotazioni per Baroni, le parole di Novellino e Camolese

Tuttosport

Sì, Cairo caccia Vanoli. Per il Toro sale Baroni

Il presidente granata punta sul tecnico della Lazio e attende le mosse di Lotito (che può riportare Sarri a Roma): Gattuso e Gilardino le prime alternative. Il post velenoso di Sanabria: contro Vanoli?

Toro, sale il 4-2-3-1 di Baroni

Vanoli “libera” il Fila, mentre il residente non dà più garanzie su un possibile incontro. Gattuso possibile alternativa, se no Gilardino. Farioli: il Torino in coda.

Un post di Sanabria sembra contro Vanoli. E prima della Roma…

Tony enigmatico sul siluramento del tecnico? «Non tutto il male viene per nuocere: un insegnamento».

«Vanoli avrebbe meritato una seconda possibilità»

Camolese: «Confidavo nel fatto che Cairo e il tecnico potessero incontrarsi, chiarirsi e ripartire».

La Stampa

Vanoli-Toro domani il giorno del divorzio. Baroni insidia Gattuso per la panchina

Il tecnico granata ha svuotato l’armadietto al Filadelfia: l’incontro già in agenda con il patron Cairo solo per sancire l’addio. Rivoluzione anche alla Lazio: Lotito è pronto ad esonerare l’allenatore rimasto fuori dalle coppe che piace al ds Vagnati

«Da Cairo critiche ingiuste a Vanoli. Con questo Toro ha fatto il massimo»

Walter Novellino: l’ex tecnico granata e il cambio voluto dal presidente. Baroni: «Mi piace, ha grande cultura calcistica»

La Gazzetta dello Sport

Toro finali a confronto

Ventura è in testa. Mazzarri e Juric divisi da un punto. Vanoli è dietro.

Zapata continua ad allenarsi dopo il rompete le righe

Gli allenamenti sono finiti, eppure c’è chi al Filadelfia continua ad allenarsi: è il caso del centravanti Duvan Zapata che sta proseguendo nel suo piano di lavoro personalizzato. Qualche giorno di vacanza per Perr Schuurs, ma nel fina settimana anche lui tornerà al Filadelfia ad allenarsi.