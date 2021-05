La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: arriva Juric sulla panchina dei granata, ora testa al calciomercato

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Juric ha detto sì al Toro!

Ivan il terribile non accetta bugie: può fare miracoli

Il Toro tratta Simy

Via Zaza e Verdi. Cairo vuole cederli e così Vagnati chiama il ds del Crotone per il bomber da 20 gol in Serie A

CronacaQui: “Non faccio proclami, mettiamoci al lavoro”. Per Juric ormai è fatta

Dubbi anche sul futuro del Gallo Belotti in granata

La Gazzetta dello Sport: Bremer testa d’oro

Al centro del Toro c’è un gladiatore che fa anche i gol