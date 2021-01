La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: continuano le trattative sul calciomercato, il Toro deve assolutamente stringere i tempi

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro-Pordenone: accordo ok. Sanabria: oggi via all’assalto finale, se no arriva Diaw

Intesa con i friulani: 4 milioni più 1,5 di bonus. Ma la prima scelta è l’ex genoano: rilanci in arrivo, si attende la risposta del Betis. Bonazzoli vicinissimo al Crotone

Spunta Mandragora. E Lerager? In stallo

Incontro per il centrocampista dell’Udinese, in prestito dalla Juve: oggi già previste nuove trattative. Intanto il Genoa per cedere il danese pretende un riscatto obbligatorio

La Stampa: Generoso per necessità. Toro, ora Nicola vuole lucidare Belotti

Sette gare senza gol: a 90′ dalla pausa più lunga. Diventato uomo-assist, limiterà il suo raggio d’azione

CronacaQui: Sanabria e Lerager. Il Toro va in pressing. Bonazzoli in partenza

La Gazzetta dello Sport: Grinta da Toro

Ansaldi più Bremer. Tecnica e muscoli, le armi della risalita

Corriere Torino: La rincorsa di Ansaldi

Nicola ha riconsegnato la fascia all’argentino, che deve mettere insieme più presenze per restare al Toro. E può essere decisivo come un anno fa con la Fiorentina