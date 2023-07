I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 28 luglio 2023: ultimo giorno a Pinzolo e seconda amichevole

Tuttosport

Vlasic «Non ne posso più Vendetemi al Toro»

Clamoroso sfogo del trequartista col dt del West Ham, Steidten. Poi il bis col tecnico Moyes, che lo considera poco. Nikola si sta allenando con gli inglesi, ma ha la testa a Torino

«Nikola? Spero di sì Ricci? Sicuro, resta! Doig? Non lo so…»

-Juric risponde così alle domande di un bambino. E conferma che lo scozzese non è una priorità Divertente fuori programma a Pinzolo

–Sanabria, il Toro dentro «Juric mi ha cambiato»

«Dietro alla mia crescita c’è anche l’aiuto della squadra. Lavoriamo per non ripetere certi errori»

La Gazzetta dello Sport

Occasione da Toro. Stoo per Milinkovic, ora tocca a Gemello. C’è la prova Modena.

Oggi l’amichevole: il titolare è infortunatoIl 23enne portiere vuole convincere Juric