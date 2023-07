I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, sabato 29 luglio 2023: il mercato e la fine del ritiro a Pinzolo dopo la seconda amichevole

Tuttosport

–Juric a Cairo: “Fai questi sforzi, vale la pena”

«La base è buona ma al Toro servono tre rinforzi forti» . «Un’altra punta? Toglierebbe spazio a Pellegri, ma sarebbe utile»

– Battuto il Modena Rado, magia da 10 Bellanova convince

Difesa ok: i gialloblù segnano con l’unica conclusione in porta. Pressing alto e fraseggi in velocità: si vede chiaramente la mano del tecnico

-Pioli boccia Singo, Besiktas su Messias, Vojvoda-Turchia: no

Se il Torino continuerà a volere il brasiliano, dovrà pagare. I 2 club si stanno sfidando per Mazzocchi. Il tecnico blocca lo scambio programmato da Toro e Milan

La Gazzetta dello Sport

“Il Toro sta bene. Lavoro e testa, può fare meglio del passato”

L’allenatore va a ruota libera: «Tameze grande persona, Gineitis ha potenziale, abbiamo tanti giovani bravi e N’Guessan mi sembra più avanti»