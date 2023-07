I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 30 luglio: calciatori in pausa dopo il ritiro, fra due settimane l’esordio in Coppa

Tuttosport

Toro-Veliz, conto alla rovescia

Belloso, presidente del Rosario Central: «Non lo vogliamo vendere fino a dicembre» Ma è una dichiarazione per alzare il prezzo

Rodriguez c’è il rinnovo da capitano

Buongiorno gli ha riconsegnato la fascia e Vagnati sta lavorando per prolungargli il contratto Per

Lotito-Sarri, rischio rottura: nuovo assalto a Ricci?

Ciascuno boccia le proposte dell’altro: e il mercato langue

Tameze, il jolly pronto a tutto

Il francese gioca in qualsiasi ruolo (portiere a parte…): ecco perché Juric l’ha voluto a ogni costo

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va di corsa. Buongiorno e Schuurs top, promosso Gineitis. Bellanova brilla

Il borsino dei granata dopo il ritiro: Sanabria e la difesa sono garanzie, Verdi è in risalita, Ilic in ritardo