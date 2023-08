I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 4 agosto 2023: il mercato e la preparazione alla nuova stagione

Tuttosport

-Vlasic più vicino: si tratta

Toro, 10 milioni più bonus. Il West Ham scende a 12. Scatto per Hien: 1,2 milioni di stipendio, pareggiata l’Atalanta.

–Allarme per Zima Djidji, buoni segnali

Il ceco si è infortunato al ginocchio operato a febbraio. N’Guessan e Dellavalle hanno l’occasione di trovare spazio

–L’urlo del capitano «Bravo, Gemello!»

«Ora stia tranquillo: continui a lavorare al massimo, le gioie arriveranno anche per lui»

La Gazzetta dello Sport

Carica Rodriguez: «Buoni segnali. Qui c’è la qualità per crescere»

«In difesa siamo insieme da anni, ci sentiamo sicuri. In attacco ho visto progressi importanti»